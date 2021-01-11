В январе цены на бензин в России могут резко вырасти

В январе 2021 года цены на бензин в России могут резко вырасти вслед за подорожавшей нефтью. Как пишет «Коммерсант», с начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на восемь процентов, до 48 и почти 49 тысяч рублей за тонну соответственно.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что в начале года стоимость нефти выросла на десять процентов, до 56 долларов за баррель. При этом рубль к доллару почти не укрепился.

«Коммерсант» отмечает, что государство должно компенсировать компаниям часть потерь от внутренних продаж топлива через демпфирующий механизм (демпфер), но в январе именно бизнес заплатит по этому механизму в бюджет.

Когда потенциальные доходы нефтяников от экспорта становятся выше цены внутри страны, государство доплачивает бизнесу часть разницы между этими ценами. Таким способом стимулируются поставки на внутренний рынок. Когда внутренний рынок становится премиальным, в бюджет платят сами нефтяники.

«Когда цены на нефть высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет», — объяснил российский вице-премьер Александр Новак.

Евгений Тыртов из Vygon Consulting заявил, что из-за роста внешних котировок демпфер отстает от реальных рыночных цен и компании несут убытки.

Как сообщал «Рамблер», с 1 января 2021 года прошла плановая индексация акцизов на бензин и дизельное топливо. На бензин класса ниже «Евро-5» они выросли до 13 624 рублей за тонну, для «Евро-5» — до 13 262 рублей, для дизтоплива — до 9188 рублей.