Новак: «Рост цен на бензин не превысит инфляцию»

Цены на бензин в России в 2020 году выросли на 2%, что существенно ниже темпов инфляции. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, в этом году темпы роста цен на нефтепродукты сохранятся в пределах инфляции.

«Рост цен на 92-й бензин в России в 2020 г. составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте. Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм», — сказал Новак.

Он отметил, что в результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции. Запред добавил, что правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как оптовом, так и розничных рынках.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что оптовые цены на бензин в России могут резко вырасти вслед за ростом стоимости нефти. С начала декабря, согласно данным Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи, АИ-95 и АИ-92 подорожали на 7,7% и 8,4% соответственно. Эксперты объясняют рост цен снижением предложения на внутреннем рынке. Так, объем продаж в период с 21 по 25 декабря снизился на 15% относительно предшествующей неделе. По мнению специалистов, тренд на подорожание топлива может укрепиться за счет повышения цен на нефть. В начале 2021 года они подскочили почти на 10%, при этом курс рубля к доллару почти не укрепился.