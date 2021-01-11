Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12

Россия может справиться с падением цен на нефть, заявил Горбачев 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Минувший год был тяжелым, и главным фактором здесь стала пандемия, с падением цен на нефть Россия справлялась и сейчас может справиться, но предстоит огромная работа, в том числе восстановление экономических процессов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Год был тяжелый для России, и не только для России. Для всех. Пандемия, конечно, главный фактор. С падением цен на нефть Россия справлялась и сейчас может справиться. Появилась надежда на вакцину. Но работа предстоит огромная, решения очень ответственные. Предстоит восстановление экономических процессов", — заявил Горбачев, предпринимавший усилия по реформированию экономики СССР на фоне значительного падения цен на нефть в 1980-е годы.

Бывший советский лидер отметил, что сейчас необходимо оказать помощь также среднему и малому бизнесу, чтобы люди не уходили из него.
Последние новости
Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты Эксперт рассказал, почему на улице раздают бесплатные сим-карты Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Экономика , Видео , Михаил Горбачев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение