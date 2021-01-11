"Год был тяжелый для России, и не только для России. Для всех. Пандемия, конечно, главный фактор. С падением цен на нефть Россия справлялась и сейчас может справиться. Появилась надежда на вакцину. Но работа предстоит огромная, решения очень ответственные. Предстоит восстановление экономических процессов", — заявил Горбачев, предпринимавший усилия по реформированию экономики СССР на фоне значительного падения цен на нефть в 1980-е годы.