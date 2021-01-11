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Казахстан приостановил транзит нефти через Россию 

Павел Тиунов 48 минут назад
Транзит казахской нефти через Россию был приостановлен из-за сильных морозов, сообщает Interfax. В нескольких регионах Казахстана отмечаются перебои с электроэнергией.
Новость журналистам сообщил пресс-секретарь президента российской трубопроводной монополии Игорь Демин. Он отметил, что две области на севере Казахстана из-за сильных морозов были полностью обесточены. В том числе подача электроэнергии прекратилась на нефтеперекачивающую станцию, которая обеспечивает поставки казахской нефти через территорию России.
Энергоресурс перестал прокачиваться с 5 часов по московскому времени. В настоящее время ведутся восстановительные работы на линии электропередач.
В Швеции допустили газовой войну из-за нетерпимости Байдена к "Северному потоку-2"
Демин добавил, что низкие температуры в начале 2021 года стали причиной 47 ограничений по сдаче нефти в трубопроводную систему в Сибири. При этом он подчеркнул, что отклонения от графика оказались незначительными и будут компенсированы до конца января.
Ранее, как сообщал «Рамблер», шведские журналисты заявили, что после запуска российского газопровода «Северный поток-2» украинский бюджет опустеет, поскольку Москва перестанет платить Киеву за транзит «голубого топлива» в Европу. В то же время европейские страны станут еще более зависимы от российского газа, чему собираются помешать США. Аналитики опасаются, что обострение ситуации с приходом к власти Джо Байдена может перерасти в «холодную газовую войну» на Балканах.
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Экономика , Видео , Джозеф Байден , Игорь Демин , Интерфакс
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