Чиновников предложили штрафовать за провалы плана импортозамещения

Минюст подготовил изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Из них следует, что для российских чиновников придумали новый штраф — их хотят наказывать за невыполнение требований об импортозамещении.
В июле 2020 года в России ввели квоты на госзакупки у отечественных производителей. Спустя пять месяцев власти утвердили перечни продукции, на которые эти требования распространяются. Если госзаказчик не будет выполнять нормы, ему грозит штраф в размере 20 000–50 000 рублей.
Рассматривать дела по невыполнению квот будет Минпромторг. Если чиновники смогут обосновать, почему не смогли выполнить план, их не будут штрафовать. При этом предполагается, что сначала санкции введут только для закупок государства, которые регламентируются федеральным законом (ФЗ) №44. Госкомпании (ФЗ-223) присоединятся к правилам после урегулирования вопроса отчётности об импортозамещении.
По данным Федерального казначейства, российские товары составляют около 50% госзаказа. Доля меняется в зависимости от отраслей.
Ранее Всемирный банк посоветовал России свернуть программу импортозамещения и отказаться от устаревших правил регулирования. Эксперты отметили, что при всей возможной эффективности эти меры могут противоречить экономическим интересам России.