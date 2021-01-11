Чиновников предложили штрафовать за провалы плана импортозамещения

Минюст подготовил изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Из них следует, что для российских чиновников придумали новый штраф — их хотят наказывать за невыполнение требований об импортозамещении.

В июле 2020 года в России ввели квоты на госзакупки у отечественных производителей. Спустя пять месяцев власти утвердили перечни продукции, на которые эти требования распространяются. Если госзаказчик не будет выполнять нормы, ему грозит штраф в размере 20 000–50 000 рублей.

Рассматривать дела по невыполнению квот будет Минпромторг . Если чиновники смогут обосновать, почему не смогли выполнить план, их не будут штрафовать. При этом предполагается, что сначала санкции введут только для закупок государства, которые регламентируются федеральным законом (ФЗ) №44. Госкомпании (ФЗ-223) присоединятся к правилам после урегулирования вопроса отчётности об импортозамещении.

По данным Федерального казначейства, российские товары составляют около 50% госзаказа. Доля меняется в зависимости от отраслей.