Президент Независимого топливного союза заявил о неизбежном росте цен на бензин

В России продолжится рост розничных цен на бензин. Об этом президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил «Ура.ру».

Ранее средства массовой информации сообщили, что с начала декабря стоимость марок бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 8,4% и 7,7% соответственно и тренд на увеличение цен может укрепиться за счет роста стоимости нефти почти на 10% в начале года на фоне того, что рубль почти не укрепился по отношению к доллару.

«Важно понимать, что розничная цена будет расти. В рамках инфляции расти будет точно», — прокомментировал Баженов.

По его словам, цены на бензин в рознице могут увеличиться и больше, чем на размер инфляции, если произойдут некие экстраординарные события.

Однако после этого власти вновь займутся ручным регулированием цен. Президент НТС подчеркнул, что в настоящее время рано делать какие-либо выводы о ситуации на рынке топлива, но призвал на ждать резкого роста стоимости бензина в январе.