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Рост цен на бензин назвали необратимым 

Артём Кульша 53 минуты назад
Президент Независимого топливного союза заявил о неизбежном росте цен на бензин
Фото: РИА Новости
В России продолжится рост розничных цен на бензин. Об этом президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил «Ура.ру».
Ранее средства массовой информации сообщили, что с начала декабря стоимость марок бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 8,4% и 7,7% соответственно и тренд на увеличение цен может укрепиться за счет роста стоимости нефти почти на 10% в начале года на фоне того, что рубль почти не укрепился по отношению к доллару.

«Важно понимать, что розничная цена будет расти. В рамках инфляции расти будет точно», — прокомментировал Баженов.

По его словам, цены на бензин в рознице могут увеличиться и больше, чем на размер инфляции, если произойдут некие экстраординарные события.
Однако после этого власти вновь займутся ручным регулированием цен. Президент НТС подчеркнул, что в настоящее время рано делать какие-либо выводы о ситуации на рынке топлива, но призвал на ждать резкого роста стоимости бензина в январе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», вице-премьер Александр Новак заверил, что правительство и Министерство энергетики держат ситуацию с ценами на топливо на особом контроле, а в результате действия демпфирующего механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице сохранится в пределах инфляции.
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Комментарии 1
Экономика , Александр Новак , Павел Баженов , Минэнерго
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