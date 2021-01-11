Новак: цены на бензин не вырастут выше инфляции в 2021 году 

«Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм», — пояснил Новак.

В пример он привел прошлый год, в течение которого популярные марки бензина АИ-92 и АИ-95 подорожали всего на 2%, в то время, как на рынке было отмечено колебание оптовых цен из-за «мировой коньюнктуры» и «факторов спроса и предложения в моменте».

В 2021 году, по его словам, правительство намерено держать на особом контроле ситуацию как на оптовом рынке топлива, так и ан розничном.