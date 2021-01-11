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Новак: цены на бензин не вырастут выше инфляции в 2021 году 

Павел Тиунов 49 минут назад
Новак: цены на бензин не вырастут выше инфляции в 2021 году
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что в течение 2021 года стоимость популярных марок бензина в России не обгонит темпы инфляции, говорится на сайте правительства РФ.

«Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм», — пояснил Новак.

В пример он привел прошлый год, в течение которого популярные марки бензина АИ-92 и АИ-95 подорожали всего на 2%, в то время, как на рынке было отмечено колебание оптовых цен из-за «мировой коньюнктуры» и «факторов спроса и предложения в моменте».
В 2021 году, по его словам, правительство намерено держать на особом контроле ситуацию как на оптовом рынке топлива, так и ан розничном.
С нового года, как сообщал «Рамблер», в России на 4% подорожали акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла. За тонну бензина ниже 5 класса предпринимателям придется теперь платить 13 624 рубля, за тонну для бензина 5 класса — 13 262 рубля, за тонну для дизельного топлива 9 188 рублей, за тонну моторного масла — 5 841 рубль. На встрече с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак отмечал, что механизм демпфера позволит сдержать рост цен на рынке. При высоких ценах на нефть перерабатывающие заводы получат компенсацию в виде отрицательного акциза, а при низких, будут обязаны заплатить государству сверхприбыли. Деньги с акцизов, по его словам, пойдут на строительство дорог, мостов и путепроводов.
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Комментарии
Экономика , Александр Новак , Владимир Путин , Правительство РФ
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