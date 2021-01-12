Цены на газ в Европе продолжили активный рост

Цены на газ на самом ликвидном европейском хабе TTF (Нидерланды) продолжают активный рост, во вторник достигли уже 286,3 доллара за 1 тысячу кубометров, следует из данных торгов.

Цены на газ в Европе в 2020 году на фоне пандемии упали практически втрое. В мае они опускались ниже 40 долларов за 1 тысячу кубов. Однако уже осенью котировки вернулись на докризисные уровни, в декабре пробили психологическую отметку в 200 долларов за 1 тысячу кубов и продолжают расти в январе 2021 года.

Такой резкий рост цен обусловлен в большей степени погодными условиями и прогнозируемым похолоданием на Евразийском континенте, прокомментировала РИА Новости аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко. Поддерживает котировки также тот факт, что поставки СПГ, во многом американского, перенаправились из Европы в Азию, где цены растут еще активнее.

Однако рост цен на газ в Европе не будет долгосрочным, полагает эксперт.