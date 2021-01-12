Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.12
$
74.29
90.15
90.38
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
56.61
+0.19 Золото
1861.29
+0.07 РТС
1466.56
+7.30
Динамика валют
EUR / USD
12.01
1.2145
–0.0086
20.12
1.2231
23.12
15.12

Цены на газ в Европе продолжают активно расти 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Цены на газ в Европе продолжили активный рост
Фото: Reuters
Цены на газ на самом ликвидном европейском хабе TTF (Нидерланды) продолжают активный рост, во вторник достигли уже 286,3 доллара за 1 тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Цены на газ в Европе в 2020 году на фоне пандемии упали практически втрое. В мае они опускались ниже 40 долларов за 1 тысячу кубов. Однако уже осенью котировки вернулись на докризисные уровни, в декабре пробили психологическую отметку в 200 долларов за 1 тысячу кубов и продолжают расти в январе 2021 года.
Такой резкий рост цен обусловлен в большей степени погодными условиями и прогнозируемым похолоданием на Евразийском континенте, прокомментировала РИА Новости аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко. Поддерживает котировки также тот факт, что поставки СПГ, во многом американского, перенаправились из Европы в Азию, где цены растут еще активнее.
Однако рост цен на газ в Европе не будет долгосрочным, полагает эксперт.

"Хотя есть потенциал для дальнейшего роста котировок на краткосрочном периоде, что зависит от погодных условий, мы отмечаем, что это скорее сезонный фактор, и на горизонте 2-4 месяцев фьючерсные контракты указывают на снижение цен", — сказала Бутко.

Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
Прайм: последние новости
Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году В Казахстане оценили падение экономики по итогам 2020 года В Казахстане оценили падение экономики по итогам 2020 года Трубоукладчик "Северного потока 2" вернулся в Калининград Трубоукладчик "Северного потока 2" вернулся в Калининград
Комментарии 1
Экономика , Рынки , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение