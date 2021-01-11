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Украинцы устраивают митинги против повышения тарифов ЖКХ 

Павел Тиунов 12 минут назад
Украинцы в ходе акции против повышения тарифов ЖКХ перекрыли федеральную трассу
Фото: ТАСС
Сразу в нескольких украинских городах прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ, сообщает издание «Диалог.ua». Дорожающую «коммуналку» украинцы назвали "геноцидом местного населения".
Митинги прошли в Харькове, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Сумах, Полтаве и других городах. Требуя остановить рост тарифов, люди перекрыли федеральные трассы, в том числе М18 «Харьков-Симферополь», Н10 «Ивано-Франковск — Черновцы», а также дорогу международного значения «Киев — Харьков».
Больше всего людей скопилось у зданий городских и областных советов. Местные жители с помощью транспарантов потребовали у властей «остановить тарифный геноцид», «повысить пенсии, а не тарифы», а также отметили, что от постоянного роста цен им уже «нечего жрать».
Одним из основных поводов для народного возмущения стало увеличение тарифа на электроэнергию почти вдвое и повышение цен на газ для бытовых потребителей на 14%. Главный поставщик ресурсов компания «Нафтогаз» объяснила рост стоимость «голубого топлива» «сезонным фактором».
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан покупать газ для бытовых целей у госкомпании «Нафтогаз». Глава государства подчеркнул, что главная задача государственных предприятий — работать в интересах общества и предлагать сотрудничество согражданам на выгодных для людей условиях. В случае с «Нафтгазоом», по его словам, речь идет о более дешевом газе для населения, который впоследствии станет еще доступнее.
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Экономика , Владимир Зеленский , Нафтогаз
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