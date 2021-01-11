Украинцы в ходе акции против повышения тарифов ЖКХ перекрыли федеральную трассу

Сразу в нескольких украинских городах прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ, сообщает издание «Диалог.ua». Дорожающую «коммуналку» украинцы назвали "геноцидом местного населения".

Митинги прошли в Харькове, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Сумах, Полтаве и других городах. Требуя остановить рост тарифов, люди перекрыли федеральные трассы, в том числе М18 «Харьков-Симферополь», Н10 «Ивано-Франковск — Черновцы», а также дорогу международного значения «Киев — Харьков».

Больше всего людей скопилось у зданий городских и областных советов. Местные жители с помощью транспарантов потребовали у властей «остановить тарифный геноцид», «повысить пенсии, а не тарифы», а также отметили, что от постоянного роста цен им уже «нечего жрать».

Одним из основных поводов для народного возмущения стало увеличение тарифа на электроэнергию почти вдвое и повышение цен на газ для бытовых потребителей на 14%. Главный поставщик ресурсов компания «Нафтогаз» объяснила рост стоимость «голубого топлива» «сезонным фактором».