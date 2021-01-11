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Литва подготовила план блокады электроэнергии с БелАЭС 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Литва подготовит план блокады электроэнергии с БелАЭС
Фото: Reuters
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что Литва в ближайшее время подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Об этом он сообщил в интервью BNS.
По словам Крейвиса, план будет готов в конце января — начале февраля.
Министр отметил, что Латвия до сих пор торгует белорусской электроэнергией, и она поступает в Литву. Это нарушает принятый в Литве «антиостровецкий» закон.
Крейвис также выразил надежду, что вопрос бойкота БелАЭС станет одним из важнейших в его повестке Балтийского Совета министров, в котором Литва с 1 января председательствует.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее рассказал НСН, куда Белоруссия будет отправлять избыток энергии после отказа Прибалтики.

«Давайте говорить правильно: они и не собирались покупать. Изначально, когда БелАЭС строилась, Литва выступала категорически против, причем по многим причинам. В первую очередь, как там утверждали, по соображениям безопасности. Но на самом деле — это политика», — пояснил собеседник НСН.

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Комментарии 2
Экономика , Сергей Пикин
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