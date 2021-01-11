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Нефть Brent имеет потенциал роста до $56-57 

ИА Regnum 2 часа назад
Нефть Brent имеет потенциал роста до $56-57
Фото: РИА Новости
Нефтяной рынок начал 2021 год на мажорной ноте — с первого торгового дня года цена Brent выросла на 9,1%, а цена WTI — почти так же рекордно, на 9%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Это произошло после обнародования решения ОПЕК+ о планируемом увеличении добычи в феврале всего на 75 тыс. баррелей в день.
Но сегодня, 11 января, рост исчерпался, и ко второй половине дня цена Brent упала на 1,77%, до $55,06 за баррель, а цена WTI — на 1,5%, до $51,77 за баррель.
Вероятно, коррекции на нефтяном рынке поспособствовали как краткосрочный перегрев нефтяного рынка, так и сегодняшнее обращение торгового представителя США в КНР Роберта Лайтхайзера к избранному президенту Джо Байдену с просьбой сохранить введённые президентом Трампом санкции против Китая.
Цена Brent краткосрочно имеет потенциал роста до $56−57 за баррель. Однако на негативных новостях цена может упасть до $54 как минимум, а на очень негативных новостях
Например, на новостях об очередной эскалации санкционной войны Китая и США, до $50. На сегодня прогноз по цене Brent составляет $55−56 за баррель.
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Комментарии 2
Экономика , Джозеф Байден , Наталья Мильчакова , ИА REGNUM
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