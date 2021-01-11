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В прошлую среду "Черский" прибыл к незавершенному участку магистрали, а теперь движется обратно в восточном направлении.

До этого трубоукладчик почти месяца простоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда . Судя по текущему направлению судна, оно может снова возвращаться в российский порт.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. Вашингтон неоднократно вводил санкции против магистрали. В Госдепартаменте также заявляли о наложении ограничений до тех пор, пока проект не будет остановлен.