Аналитики: кризис в США незначительно ослабит доллар 

Кризис власти в США не сможет оказать существенное влияние на доллар, считают опрошенные агентством «Прайм» аналитики.
При этом расклад сил в Сенате, где демократы лишили республиканцев большинства, в среднесрочной перспективе окажет негативное влияние на курс американской валюты.
Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов отмечает, что инициативы администрации Джо Байдена не будут встречать ограничений со стороны демократического парламента.
«К примеру, если на программу поддержки экономики Штатов планировалось потратить максимум триллион долларов, то при демократах эта сумма может дойти до двух, а то и четырех триллионов», — говорит эксперт.
Однако реализация таких масштабных мер требует существенного увеличения госдолга, сохранения стимулирующей монетарной политики и сверхнизких процентных ставок, что исторически не идет на пользу доллару.
Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также упоминает наиболее вероятного кандидата на пост министра финансов в новой администрации США — бывшую главу ФРС Джанет Йеллен.
Скорее всего, она будет придерживаться мягкой кредитной политики, которая приведет к еще большему снижению доллара и подтолкнет спрос на золото.
«В течение года доллар может ослабнуть до 1,3 доллара за евро, а золото вновь вернуться выше отметки 2000 долларов за тройскую унцию», — считает Кочетков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Валентин Катасонов предупредил о неизбежном обвале доллара. Он напомнил, что доллар столкнулся с чудовищной инфляцией, которая стала следствием количественного смягчения, то есть бесконтрольного печатания денег Федеральной резервной системой США. При этом, для того, чтобы уравновешивать постоянное снижение покупательной способности доллара, мировые финансовые элиты вынуждены искусственно занижать курсы всех остальных валют. Но долго так продолжаться не может и обвал доллара неизбежен. Он произойдет, когда инвесторы во всем мире окончательно потеряют доверие к американской национальной валюте, заключил эксперт.