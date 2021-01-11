Аналитики: кризис в США незначительно ослабит доллар 

Кризис власти в США не сможет оказать существенное влияние на доллар, считают опрошенные агентством «Прайм» аналитики.

При этом расклад сил в Сенате, где демократы лишили республиканцев большинства, в среднесрочной перспективе окажет негативное влияние на курс американской валюты.

«К примеру, если на программу поддержки экономики Штатов планировалось потратить максимум триллион долларов, то при демократах эта сумма может дойти до двух, а то и четырех триллионов», — говорит эксперт.

Однако реализация таких масштабных мер требует существенного увеличения госдолга, сохранения стимулирующей монетарной политики и сверхнизких процентных ставок, что исторически не идет на пользу доллару.

Скорее всего, она будет придерживаться мягкой кредитной политики, которая приведет к еще большему снижению доллара и подтолкнет спрос на золото.

«В течение года доллар может ослабнуть до 1,3 доллара за евро, а золото вновь вернуться выше отметки 2000 долларов за тройскую унцию», — считает Кочетков.