Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12

Золото впервые в истории обошло доллар в российских резервах 

BFM.RU 1 час назад
Золото впервые в истории обошло доллар в резервах России
Фото: РИА Новости
Золото в составе международных резервов России впервые обошло по стоимости доллар, следует из статистики Центробанка.
Как отмечает РБК, обзор регулятора публикуется с полугодовым отставанием и отражает ситуацию середины прошлого года. По состоянию на 30 июня 2020-го 22,9% активов Банка России было размещено в золоте — это 128,5 млрд долларов из совокупных 561,1 млрд В долларах США было номинировано 22,2% активов (124,6 млрд).
Но такого бы не случилось, если бы Россия последние годы не наращивала объем золота в своих резервах, параллельно снижая долю доллара. О мотивации Центробанка говорит инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.
Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер»

«Последние годы Россия целенаправленно инвестирует в золото для расширения своих золотовалютных резервов. И это нетипичное поведение для страны, для такой крупной экономики. Большинство других стран, наоборот, сокращают золото в своих золотовалютных резервах, типичный пример — это Канада, которая полностью избавилась от золота. Большинство стран свои золотовалютные резервы конвертируют в фонды, которые инвестируют в акции, какие-то более рисковые инструменты или менее рисковые инструменты, но не в те инструменты, которые можно считать золотовалютными резервами. То есть не краткосрочные облигации, не кеш, не золото. Россия по-прежнему держит очень большой объем золотовалютных резервов, и, на мой взгляд, это связано с тем, что мы живем в эпоху санкций, в эпоху очень высоких санкционных рисков, и, видимо, политические власти в первую очередь считают, что в какой-то момент ситуация может развиваться в таком ключе, что придется вернуться к тому подходу, который был до 2014 года, то есть ограниченно плавающий рубль и резервы, которые могут быть использованы в его поддержку».

Еще три года назад доля доллара в российских резервах составляла почти половину. Но после санкций 2018 года ЦБ начал перекладываться в евро и юани и покупать золото. И сейчас доля доллара в российских ЗВР составляет всего 22%. О плюсах покупок золота для российской экономики рассуждает генеральный директор инвесткомпании «Инфраструктура России» Станислав Машагин.
Станислав Машагин, генеральный директор инвесткомпании «Инфраструктура России»

«Золото в резервах Центрального банка — это более классический актив, чем другие валюты. Сегодня тенденция обусловлена текущим положением вещей, необходимо снижать количество рисков в банковской системе. Конечно, для ЦБ — это очень хороший актив, который, вероятнее всего, будет расти именно в связи с тем, что предложение фиатных валют все время повышается из-за количественного смягчения как американцев, так и европейцев. Грубо говоря, мы все время не можем держать воздух как обеспечение своих обязательств. Наши же обязательства должны быть лучше и качественней, чем у западных коллег, поэтому, естественно, золото будет увеличиваться в резервах. Это очень разумная сегодняшняя политика, и это касается не только России, но и Центральных банков таких стран, как Китай. На мой взгляд, последствия — в еще большем доверии российскому рублю, а это нам очень потребуется, если все-таки РФ решит воспользоваться моментом и увеличить тот регион, в котором российский рубль как расчет принимается. Здесь можно говорить и о наших ближайших торговых партнерах стран СНГ, а также Евразийского содружества. Нам нужно развивать источник кредита и предлагать этот рубль как способ платежа и способ кредита для наших партнеров и для этих проектов в нашем регионе. Для этого, конечно, качественный рубль будет намного интереснее, чем волатильный доллар США или евро. Этим как раз и может быть обусловлено это укрепление нашей платежеспособности. Безусловное, я подчеркну, укрепление платежеспособности ЦБ РФ и России в целом».

По итогам прошлого года мировые цены на золото выросли на четверть.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
BFM.RU: последние новости
Генсек ООН: уровень нищеты в мире вырос впервые за 22 года Генсек ООН: уровень нищеты в мире вырос впервые за 22 года Минфин: рост оптовых цен на топливо в России будет сглажен в срок до двух месяцев Минфин: рост оптовых цен на топливо в России будет сглажен в срок до двух месяцев Выявлена новая схема мошенничества по телефону Выявлена новая схема мошенничества по телефону
Комментарии
Экономика , Тимур Нигматуллин , Центральный банк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение