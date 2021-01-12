Золото впервые в истории обошло доллар в резервах России

«Золото в резервах Центрального банка — это более классический актив, чем другие валюты. Сегодня тенденция обусловлена текущим положением вещей, необходимо снижать количество рисков в банковской системе. Конечно, для ЦБ — это очень хороший актив, который, вероятнее всего, будет расти именно в связи с тем, что предложение фиатных валют все время повышается из-за количественного смягчения как американцев, так и европейцев. Грубо говоря, мы все время не можем держать воздух как обеспечение своих обязательств. Наши же обязательства должны быть лучше и качественней, чем у западных коллег, поэтому, естественно, золото будет увеличиваться в резервах. Это очень разумная сегодняшняя политика, и это касается не только России, но и Центральных банков таких стран, как Китай. На мой взгляд, последствия — в еще большем доверии российскому рублю, а это нам очень потребуется, если все-таки РФ решит воспользоваться моментом и увеличить тот регион, в котором российский рубль как расчет принимается. Здесь можно говорить и о наших ближайших торговых партнерах стран СНГ, а также Евразийского содружества. Нам нужно развивать источник кредита и предлагать этот рубль как способ платежа и способ кредита для наших партнеров и для этих проектов в нашем регионе. Для этого, конечно, качественный рубль будет намного интереснее, чем волатильный доллар США или евро. Этим как раз и может быть обусловлено это укрепление нашей платежеспособности. Безусловное, я подчеркну, укрепление платежеспособности ЦБ РФ и России в целом».