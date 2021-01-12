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В Казахстане оценили падение экономики по итогам 2020 года 

Прайм 19 минут назад
В Казахстане оценили падение экономики по итогам 2020 года
Фото: © flickr.com/ sly06
ВВП Казахстана по итогам 2020 года снизился на 2,6%, сообщил во вторник министр национальной экономики Руслан Даленов.

"Темп роста ВВП составил минус 2,6%", — сказал Даленов на заседании правительства, озвучивая итоги социально-экономического развития страны по итогам года.

Министерство национальной экономики Казахстана в начале марта 2020 года прогнозировало рост ВВП на 2020 год на уровне 4,1%, однако в начале апреля 2020 года, после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках, прогноз был пересмотрен. Согласно уточненному прогнозу социально-экономического развития Казахстана на 2020 год, ВВП страны в 2020 году должен был снизиться на 2,1%. В январе-ноябре 2020 года ВВП страны упал на 2,8%.
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