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Люксембург сорвал договоренность с РФ по налогам 

Банки.ру 1 час назад
Люксембург сорвал договоренность с Россией по налогам
Фото: РИА Новости
Люксембург сорвал договоренность с Россией об изменении режима налогообложения с 2021 года, пишут «Известия». В прошлом году страны подписали двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), однако герцогство так и не приняло необходимые для этого внутренние документы, отметили эксперты PwC в своем Telegram-канале, посвященном налогам. Ожидалось, что режим заработает с 1 января, однако, поскольку Люксембург не адаптировал свои законы под новые правила, бизнес сможет платить по пониженным ставкам минимум до конца года.
Старая версия соглашения, позволяющая при определенных условиях платить по льготным ставкам, будет действовать до конца 2021 года, пояснил партнер практики услуг в области международного налогообложения PwC в России Михаил Филинов. Предыдущая версия СИДН давала возможность снизить нагрузку на перечисление в Люксембург дивидендов до 5%, а процентов по долгу — до 0%, отметил специалист. На соглашение между РФ и герцогством будут распространяться положения Многосторонней конвенции (MLI), напомнил партнер КПМГ в России и СНГ Александр Токарев. То есть сейчас необходимо доказать, что встраивание в цепочку платежей люксембургской компании не имело своей основной целью получение льгот по СИДН, а были другие веские причины неналогового характера, пояснил он.
Вряд ли Минфин РФ будет разрывать СИДН с Люксембургом, считает Токарев, так как в течение 2021 года даже в случае одностороннего выхода РФ из соглашения оно продолжит применяться и утратит силу лишь в 2022-м.
В Минфине отметили, что протокол о внесении изменений в налоговое соглашение начнет применяться с 1 января того года, который следует за годом вступления документа в силу. Для того чтобы это произошло, обеим странам необходимо завершить ратификационные процедуры. В финансовом ведомстве Люксембурга на запрос издания не ответили.
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Комментарии
Экономика , Александр Токарев , Минфин , газета "Известия"
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