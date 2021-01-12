Курс доллара: из каких границ не выйдет рубль 

Эксперты, опрошенные «Российской газетой», считают, что в 2021 году курс доллара составит от 72 до 74,7 рубля. Положение национальной валюты будет зависеть от пандемии и отношений России с США.

Эксперт Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует среднегодовой курс в 72 рубля к доллару и 89 рублей к евро. В конце года российская валюта окажется в коридорах 72-77 к доллару и 88-93 к евро, считает он.

По мнению аналитика банка «Зенит» Владимира Евстифеева, доллар в 2021-м в среднем будет стоить 74,7 рубля за доллар, но волатильность может составить пять-семь рублей (как вверх, так и вниз).

Евстифеев подчеркнул, что негатив для рубля может создать новый президент США Джо Байден , который не раз критиковал Россию. Большинство у демократов в Конгрессе облегчит процедуру введения санкций против РФ.

Эксперт добавил, что в целом на рынках стало меньше позитива, так как надежды на вакцинацию были омрачены ростом заболеваемости и новыми локдаунами. Сейчас инвесторы гадают, насколько быстро человечество получит прививки и будут ли они эффективны против новых штаммов коронавируса.

От вакцинации зависит, как быстро восстановится мировая экономика, спрос и цены на энергоносители, а, следовательно, и положение рубля.

Васильев считает, что большинство людей в развитых странах сделают прививку к середине 2021 года, после чего экономика начнет расти, а спрос на активы развивающихся рынков возобновится. Нефть Brent в новом году может закрепиться выше 50 долларов за бочку, считает он.