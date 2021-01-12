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Раскрыты риски внедрения цифрового рубля в России 

Лера Букина 26 минут назад
Внедрение цифровой валюты может привести к тому, что центральные банки потеряют роль независимого участника финрынка. Такого мнения придерживаются аналитики Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики, созданного Московской школой управления «Сколково» и Российской экономической школой. Они также считают, что в некоторых случаях цифровая валюта может оказать ненужное давление на коммерческих игроков или вовсе быть невостребованной, пишет РБК.
Специалисты центра «Сколково-РЭШ» считают, что существует много мотивов для того, чтобы внедрить цифровую валюту, включая политические, социальные и экономические факторы.
Как считает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея, создание цифровой валюты может оказаться неоптимальной тратой ресурсов в том случае, если ее целевая аудитория и так удовлетворена предложениями на финансовом рынке. Также она может оказаться слишком сложной для отдельных групп населения. Кроме того, Кривошея заявил об опасности вовлечения мировых регуляторов в рынок финуслуг. Так, ЦБ может утратить роль независимого участника финрынка и утратить доверие.
Кроме того, по мнению авторов исследования, ЦБ РФ рискует начать конкурировать с рыночными предложениями финансовых услуг.
Отмечается, что цифровая валюта будет нишевым продуктом, особенно в том случае, если она будет предлагаться как добровольная инициатива для пользователей. В «Сколково» оценивают текущую востребованность цифрового рубля на уровне двух баллов из десяти, максимальную — в шесть баллов.
Аналитики также считают, что цифровая валюта не станет альтернативой действующим видам финансовых услуг, но может их дополнить.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЦБ РФ не рассматривает в рамках базовой концепции использование цифрового рубля для вкладов и выдачи займов. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.
Комментарии 1
Экономика , Видео , Алексей Заботкин , Госдума , Центральный банк России
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