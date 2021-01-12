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Люксембург сорвал договоренность с Россией по налогам 

Лера Букина 1 час назад
Между Россией и Люксембургом была договоренность относительно внесения изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) в октябре 2020 года. В начале ноября страны подписали официальный протокол. Со стороны Российской Федерации все необходимые процедуры были завершены в срок. Что касается Люксембурга, то он не принял необходимые для данного соглашения внутренние документы и не отправило России уведомление. Об этом сообщили эксперты PwC, пишут «Известия».
Партнер практики услуг в области международного налогообложения PwC в России Михаил Филинов заявил, что в связи с этим в 2021 году будет действовать старая версия соглашения, которая позволяет при определенных условиях платить по льготным ставкам.
Как заявил партнер КПМГ в России и СНГ Александр Токарев, с 1 января 2021 года на соглашение между РФ и Люксембургом будут распространяться положения Многосторонней конвенции (MLI).
Отмечается, что Минфину в 2020 году удалось провести переговоры об изменении СИДН не только с Люксембургом, но и с Кипром, Мальтой и Нидерландами. С Кипром и Мальтой они прошли удачно, напоминает Токарев, а с Нидерландами договориться не удалось, в результате Минфин РФ запустил процедуру разрыва соглашения с королевством.
Токарев считает, что Минфин вряд ли будет разрывать соглашение с Люксембургом, поскольку в течение 2021 года даже в случае одностороннего выхода России из соглашения оно продолжит применяться и утратит силу лишь в 2022-м.
Минфин РФ в ответе на запрос «Известий» подчеркнули, что протокол о внесении изменений в налоговое соглашение будет применяться с 1 января того года, который следует за годом вступления документа в силу. Для этого странам нужно завершить ратификационные процедуры.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Люксембургом, увеличивающего до 15% налог на дивиденды и проценты.
Комментарии 1
Экономика , Видео , Александр Токарев , Владимир Путин , Минфин , газета "Известия"
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