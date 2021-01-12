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Казахстан возобновил транзит нефти через Россию 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Казахстан возобновил транзит нефти через Россию
Фото: Reuters
Казахстан в понедельник возобновил транзит нефти через систему "Транснефти" после остановки из-за проблем с электроснабжением, на штатный режим планируется выйти во вторник днем, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"Вчера в 16.58 (мск) началась подача нефти из Казахстана. По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима", — заявил представитель "Транснефти".

"На штатный режим планируется выйти сегодня днем", — добавил он.
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Экономика , Игорь Демин , Транснефть
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