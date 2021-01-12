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План IT-модернизации российских тюрем получил одобрение. На него потратят 25 млрд рублей 

Секрет Фирмы 1 час назад
На IT-модернизацию российских тюрем потратят 25 млрд рублей
Фото: РИА Новости
В правительстве России одобрили план цифровой модернизации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Его потенциальное финансирование оценивают в 25 млрд рублей.
Речь идёт о плане цифровизации 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. Перевод в цифру планируют осуществить в 2021-2023 годы.
ФСИН, в частности, собирается внедрить электронные системы документооборота и продвинутую систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, разработать и модернизировать собственные IT-системы, закупить компьютеры и пакеты офисного софта.
Кроме того, план предусматривает размещение в тюрьмах средств блокировки мобильной связи. Это необходимо для того, чтобы прекратить работу подпольных тюремных колл-центров. Борьбу с ними ФСИН оценивала в 3 млрд рублей.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что правкомиссия действительно рассматривала программу цифровой модернизации ФСИН. За утверждение проголосовали 14 человек, двое воздержались.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Чернышенко , Правительство РФ , ФСИН
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