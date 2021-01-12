На IT-модернизацию российских тюрем потратят 25 млрд рублей

Речь идёт о плане цифровизации 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. Перевод в цифру планируют осуществить в 2021-2023 годы.

ФСИН, в частности, собирается внедрить электронные системы документооборота и продвинутую систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, разработать и модернизировать собственные IT-системы, закупить компьютеры и пакеты офисного софта.

Кроме того, план предусматривает размещение в тюрьмах средств блокировки мобильной связи. Это необходимо для того, чтобы прекратить работу подпольных тюремных колл-центров. Борьбу с ними ФСИН оценивала в 3 млрд рублей.