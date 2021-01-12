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Участники финрынка усомнились в нужности цифрового рубля 

Лера Букина 33 минуты назад
Участники финрынка усомнились в нужности цифрового рубля
Фото: РИА Новости
Профучастники финансового рынка до 31 декабря 2020 года должны были представить Банку России свои соображения относительно введения цифрового рубля. «Коммерсант» ознакомился с рядом ответов по этому вопросу.
Так, участники рынка обратили внимание на широкую проблему: в докладе Банка России не сформулирована в явном виде специфическая новая цель, ради которой должен быть внедрен цифровой рубль.
По мнению исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, основная задача — определиться с тем, для чего нужна национальная цифровая валюта, а не с формами реализации проекта.
В письме Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов подчеркивается, что нужно обозначить несколько наиболее актуальных задач, достижению которых должно способствовать создание цифрового рубля.
Организации имеют разные мнения по поводу пользы от внедрения цифрового рубля. Так, в Национальном совете финансового рынка (НСФР) считают, что возможность офлайн-режима использования будет одним из основных плюсов цифрового рубля в сравнении с безналичными деньгами. Однако в АЭД считают, что таких регионов в РФ мало и аудитория для цифрового рубля там крайне ограниченна. В ассоциации придерживаются мнения, что цифровая валюта может быть актуальна как форма организации финансовой соцподдержки для отдельных групп населения.
Помимо общей размытости целей и преимуществ глава НСФР Андрей Емелин выделяет и отсутствие четкости в описании последствий внедрения каждой из моделей. Напомним, что ЦБ рассматривает две модели введения цифрового рубля — С и D. В первой подразумевается, что ЦБ открывает и ведет кошельки граждан на своей платформе цифровой валюты. В этом случае банки будут посредниками. При модели D регулятор открывает кошелек банку, а банк — клиенту.
В обеих организациях убеждены, что цифровой рубль может и вовсе представлять угрозу для ликвидности банковского сектора.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году активным образом обсуждался вопрос создания национальных валют. Так, Банк Японии говорил, что начнет оценку целесообразности своей цифровой валюты в 2021-2022 финансовом году, который начнется в апреле. Власти Китая сообщили о подготовке к тестированию "цифрового юаня", проверка концепции прошла в нескольких городах, однако дата запуска самого проекта пока не называлась.
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