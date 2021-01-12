Участники финрынка усомнились в нужности цифрового рубля 

Профучастники финансового рынка до 31 декабря 2020 года должны были представить Банку России свои соображения относительно введения цифрового рубля. «Коммерсант» ознакомился с рядом ответов по этому вопросу.

Так, участники рынка обратили внимание на широкую проблему: в докладе Банка России не сформулирована в явном виде специфическая новая цель, ради которой должен быть внедрен цифровой рубль.

По мнению исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, основная задача — определиться с тем, для чего нужна национальная цифровая валюта, а не с формами реализации проекта.

В письме Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов подчеркивается, что нужно обозначить несколько наиболее актуальных задач, достижению которых должно способствовать создание цифрового рубля.

Организации имеют разные мнения по поводу пользы от внедрения цифрового рубля. Так, в Национальном совете финансового рынка (НСФР) считают, что возможность офлайн-режима использования будет одним из основных плюсов цифрового рубля в сравнении с безналичными деньгами. Однако в АЭД считают, что таких регионов в РФ мало и аудитория для цифрового рубля там крайне ограниченна. В ассоциации придерживаются мнения, что цифровая валюта может быть актуальна как форма организации финансовой соцподдержки для отдельных групп населения.

Помимо общей размытости целей и преимуществ глава НСФР Андрей Емелин выделяет и отсутствие четкости в описании последствий внедрения каждой из моделей. Напомним, что ЦБ рассматривает две модели введения цифрового рубля — С и D. В первой подразумевается, что ЦБ открывает и ведет кошельки граждан на своей платформе цифровой валюты. В этом случае банки будут посредниками. При модели D регулятор открывает кошелек банку, а банк — клиенту.

В обеих организациях убеждены, что цифровой рубль может и вовсе представлять угрозу для ликвидности банковского сектора.