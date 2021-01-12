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Казахстан возобновил транзит нефти через Россию 

Лера Букина 29 минут назад
Казахстан возобновил транзит нефти через Россию
Фото: Reuters
Советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Казахстан в понедельник возобновил транзит нефти через систему «Транснефти» после остановки в связи с проблемами с электроснабжением. Сообщается, что на штатный режим планируется выход во вторник днем, пишет «Прайм».

«Вчера в 16.58 (мск) началась подача нефти из Казахстана. По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима», — подчеркнул он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что транзит казахской нефти через Российскую Федерацию был приостановлен из-за сильных морозов. Отмечалось, что в нескольких регионах Казахстана произошли перебои с электроэнергией.
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