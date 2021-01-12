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В Британии предложили ввести санкции против «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
В Британии предложили ввести санкции против «Севпотока-2»
Фото: ТАСС
Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство Соединенного Королевства последовать примеру США и ввести санкции против «чрезвычайно опасного» газопровода «Северный поток — 2».

«Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство «Северного потока — 2». Он является реальной проблемой для многих политиков, кто представляет страны-участницы «Инициативы трех морей» (объединение 12 стран ЕС, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям)», — сказал Кочински.

Выступая в палате общин на слушаниях с участием министра по вопросам международной торговли Элизабет Трасс, Кочински заявил, что газопровод опасен, поскольку ведет «напрямую в Россию» в обход всех газовых и нефтяных сетей, проходит через территории стран НАТО, передает РИА «Новости».

«Он (газопровод) чрезвычайно опасен, так как ставит наших партнеров по НАТО под значительное дополнительное давление Москвы, а также делает их уязвимыми перед дополнительным энергетическим шантажом, который россияне успешно использовали в прошлом. США смогли временно приостановить строительство газопровода с помощью санкций против компаний-участниц», — сказал Кочински.

Парламентарий считает, что Британия должна последовать за США.

«Я призываю министра сейчас, после Brexit, проявить такую же смелость, как наши американские партнеры, и выступить за моральные, стратегические перспективы и безопасность, побудив германцев не ставить под угрозу наших партнеров по НАТО, и ввести санкции против любой компании, участвующей в данном рискованном проекте во имя будущей безопасности нашего континента», — сказал парламентарий.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января.
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока — 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие — лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
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Комментарии 4
Экономика , Дэниэл Кочински , Элизабет Трасс , ЕС , НАТО , РИА Новости
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