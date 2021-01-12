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За счет «налога на богатство» предложили создать антикризисный фонд 

Елена Прошина 1 час назад
За счет «налога на богатство» предложили создать антикризисный фонд
Фото: РИА Новости
Замглавы «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов предложил создать антикризисный фонд за счет «налога на богатство». Об этом сообщает News.ru.
По мнению Миронова, за несколько лет такой фонд удалось бы пополнить на десять триллионов рублей.
Миронов подчеркнул, что неравенство доходов в России одно из самых высоких в мире — десять процентов населения страны владеют 80 процентами национального богатства. В США десять процентов владеют 70 процентами богатства, в Китае — 60 процентами.

«То есть среди крупнейших стран в России самый высокий уровень неравенства», — отметил он.

По его мнению, российский Фонд национального благосостояния можно не трогать до наступления «более черного дня», но за счет богатейших россиян (миллиардеров) стоит создать еще один один фонд, который позволит простимулировать внутренний спрос. Миронов считает, что доход с «налога на богатство» стоит направлять не в бюджет, а сразу в специальный фонд. Эти средства можно было бы тратить на кредитование предприятий.
В качестве компенсации за повышенный НДФЛ миллиардеры могли бы получить от государства облигации без срока погашения, но с постоянной небольшой доходностью.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году президент России Владимир Путин предложил повысить налог на доходы с 13-и до 15 процентов для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Ставку НДФЛ увеличили с января 2021 года.
Налогом облагаются только периодические и активные доходы (зарплата, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг), на разовые доходы (продажа личного имущества) повышенная ставка распространяться не будет.
Новый налог должен стать целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Валерий Миронов , ВШЭ
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