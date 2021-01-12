Великобритания введет ограничения на ведение бизнеса с Китаем

"Мы хотим поддерживать конструктивные отношения с Китаем и безустанно работаем над тем, чтобы этого добиться, однако мы не готовы приносить в жертву наши ценности или безопасность нашей страны. Мы продолжим говорить то, что считаем правильным, и подкреплять свои слова делом", — сообщил он.