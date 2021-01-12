Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Украины

Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины по итогам 2020 года. Об этом во вторник сообщила Государственная таможенная служба Украины.

"Страны, из которых больше всего импортировали товары на Украину: Китай — $8,3 млрд, Германия — $5,1 млрд и Россия $4,6 млрд Экспортировали с Украины больше всего в Китай — $7,1 млрд, Польшу — $3,3 млрд, Россию — $2,7 млрд", — сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Основу экспорта Украины составили зерновые, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения. При этом в страну преимущественно завозились такие категории товаров, как минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, машины, оборудование и механические устройства, наземный транспорт.

В целом, по данным ведомства, в 2020 году импорт товаров на Украину сократился на 10,3% до $54,2 млрд, экспорт товаров сократился на 1,7% до $49,2 млрд