Росстат назвал окончательную величину инфляции в 2020 году 

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Росстат подтвердил предварительную оценку по инфляции в РФ в 2020 году на уровне 4,9%, передает « Интерфакс ».

Согласно окончательной оценке ведомства, инфляция в 2020 году составила 4,91%, в декабре — 0,83%.

Базовый индекс потребительских цен в декабре 2020 года составил 100,46% (в декабре 2019 года — 100,14%), в годовом выражении — 104,21% (103,13%).

Инфляция в декабре превысила ожидания. Независимые аналитики предсказывали рост на 0,7%, оценки Минэкономразвития предполагали инфляцию в интервале 0,6%-0,7%. Продовольственные товары в декабре 2020 года подорожали на 1,5%, а в целом за 2020 год — на 6,7%, что в 2,6 раза больше показателя 2019 года (2,6%).

Лидерами роста в декабре стали огурцы (+47,5%), помидоры (+26,1%), куриные яйца (+13,2%) и картофель (+9,6%).

В годовом выражении больше всего выросли цены на сахар (+64,5%), подсолнечное масло (+25,9%), плодовоовощную продукцию (+17,4%) и куриные яйца (+15,1%).

Годовая инфляция в РФ оказалась максимальной с 2016 года, когда она составила 5,4%.