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СМИ: Саудовская Аравия частично сокращает поставки нефти на февраль 

Прайм 1 час назад
Саудовская Аравия сократит поставки нефти на февраль
Фото: Reuters
Саудовская Аравия сократит поставки нефти некоторым своим покупателям на февраль после того, как королевство согласилось в рамках сделки ОПЕК+ добровольно увеличить объемы сокращения добычи нефти в следующие два месяца, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия сократила поставки нефти как минимум девяти нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в Азии и Европе после того, как королевство добровольно согласилось снизить свою добычу на один миллион баррелей в день в феврале и марте", — пишет агентство.

В следующем месяце поставки Saudi Aramco по долгосрочным контрактам снизятся, некоторые азиатские НПЗ получат на 20-30% меньше по сравнению с тем, что они запрашивали. Агентство ссылается на представителей компаний, которые получили соответствующие уведомления.
Пять азиатских НПЗ запросили меньше нефти на февраль и получат запрашиваемый ими объем, сообщил источник. Европейский НПЗ, который обычно покупает небольшие объемы, не получит поставок в феврале, пишет агентство. При этом сокращение поставок Saudi Aramco приходится на снижение спроса в Азии из-за пика сезона техобслуживания НПЗ с марта по апрель, поясняет агентство.
Сокращения касаются более тяжелых сортов нефти, таких как Arab Medium и Arab Heavy, сообщили представители компаний агентству. При этом Saudi Aramco не прокомментировала сообщение.
ОПЕК+ по итогам заседания 5 января определил параметры своей сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Так, Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти в феврале и марте на 1 миллион баррелей в сутки.
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