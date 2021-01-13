Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.41
$
73.66
89.75
89.93
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
57.03
–0.35 Золото
1858.28
–0.06 РТС
1484.96
+1.25
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2214
–0.0018
21.12
1.2232
24.12
16.12

Курс доллара: что случится с рублем до конца января 

Елена Прошина 1 час назад
Курс доллара: что случится с рублем до конца января
Фото: ТАСС
Эксперт FxPro Александр Купцикевич считает, что курс доллара укрепится ниже 73 рублей за доллар, а евро будет стоить меньше 90 до конца января, если реализуется оптимистичный сценарий.
Аналитик отметил, что с конца декабря 2020-го российская валюта не покидала коридор 74-75 рублей, а на торгах во время каникул рубль вел себя спокойно.
Глобальная экономика все еще растет, как и спрос на энергоносители, поэтому в ближайшее время у рубля есть шансы на рост. По прогнозу Купцикевича, в конце квартала рубль способен дойти до 70 за доллар и 88 за евро.
Проблемой для рубля он назвал интерес игроков к американским гособлигациям с выросшей доходностью. Эксперт предупредил, что это может укрепить доллар и ударить по долговым рынкам развивающихся стран. По его мнению, на этой неделе российской валюте грозит падение до 76 рублей за доллар.
Еще один риск — ужесточение санкций США против России. Однако Купцикевич уверен, что американским властям пока не до Москвы, поэтому у рубля есть передышка.
Аналитик предупредил, что закрепление нацвалюты выше 75,5 рубля за доллар может привести к новому скачку до 80 рублей.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 12 января курс доллара упал на 54,5 копейки, до 74,12 рубля. В ходе торгов евро впервые с 4 января опускался ниже 90 рублей (до 89,94 рубля), но к вечеру стоил 90,07 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Комментарии
Экономика , Александр Купцикевич , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение