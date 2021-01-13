Курс доллара: что случится с рублем до конца января 

Эксперт FxPro Александр Купцикевич считает, что курс доллара укрепится ниже 73 рублей за доллар, а евро будет стоить меньше 90 до конца января, если реализуется оптимистичный сценарий.

Аналитик отметил, что с конца декабря 2020-го российская валюта не покидала коридор 74-75 рублей, а на торгах во время каникул рубль вел себя спокойно.

Глобальная экономика все еще растет, как и спрос на энергоносители, поэтому в ближайшее время у рубля есть шансы на рост. По прогнозу Купцикевича, в конце квартала рубль способен дойти до 70 за доллар и 88 за евро.

Проблемой для рубля он назвал интерес игроков к американским гособлигациям с выросшей доходностью. Эксперт предупредил, что это может укрепить доллар и ударить по долговым рынкам развивающихся стран. По его мнению, на этой неделе российской валюте грозит падение до 76 рублей за доллар.

Еще один риск — ужесточение санкций США против России. Однако Купцикевич уверен, что американским властям пока не до Москвы, поэтому у рубля есть передышка.

Аналитик предупредил, что закрепление нацвалюты выше 75,5 рубля за доллар может привести к новому скачку до 80 рублей.