Первый энергоблок БелАЭС вывели на 100% мощности 

Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100-процентную мощность, тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая — 1170 МВт, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.
В сообщении ведомства указывается, что накануне, 12 января, в 19.57 (совпадает с мск) «первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности», передает ТАСС.
«На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания», — добавили там.
Напомним, официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. В конце декабря началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС.