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Первый энергоблок БелАЭС вывели на 100% мощности 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Первый энергоблок БелАЭС вывели на 100% мощности
Фото: Reuters
Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100-процентную мощность, тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая — 1170 МВт, сообщила пресс-служба минэнерго Белоруссии.
В сообщении ведомства указывается, что накануне, 12 января, в 19.57 (совпадает с мск) «первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности», передает ТАСС.

«На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания», — добавили там.

Напомним, официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. В конце декабря началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС.
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Экономика , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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