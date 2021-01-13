Банки предупредили о проблемах из-за цифрового рубля 

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Российские банки опасаются, что появление цифрового рубля приведет к оттоку денег клиентов, а процентные ставки в стране вырастут. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование мнения российских кредитных организаций, проведенного Ассоциацией банков России (АБР).

В банках считают, что негативное влияние будет зависеть от модели реализации цифрового рубля. Роль банков могут ограничить агентской функцией: на их балансах не будет цифровой валюты и они станут вести кошельки клиентов на платформе Центробанка

Если же цифровые рубли не будут учитываться в пассивах банков как источник фондирования операций, ликвидность упадет, доступность кредита сократится, а процентные ставки вырастут.

Оптимальным вариантом банки назвали поэтапный переход к цифровому рублю. Они предупредили, что массовый перевод клиентских счетов с балансов банков в ЦБ может спровоцировать конкуренцию между регулятором и кредитными организациями.

В исследовании АБР приняли участие 17 банков, на долю которых приходится 57,4 процента совокупных активов банковской системы.

Как писал «Рамблер», ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что решение о введении цифрового рубля пока не принято, такая возможность только обсуждается.

Если у российской валюты появится цифровая форма, люди и бизнес смогут открывать кошельки и «иметь выражение рубля в токены [единицы учета криптовалюты — прим. ред.]» на платформе Центробанка.

В ЦБ работают над технологией, которая позволит получать доступ к цифровым рубля даже без интернета.

Создание инфраструктуры для обеспечения киберустойчивости цифрового рубля оценивают в 20-25 миллиардов рублей. По данным РБК, такой прогноз был озвучен на встрече участников АБР с представителями Центробанка.

По мнению экспертов, существующий в России механизм киберустойчивости банковского сектора не подходит для нового вида валюты, необходимо создать новый, уникальный.

Среди угроз — слабый уровень защиты финансовых компаний, которых допустят к открытию кошельков с цифровыми рублями и проведению расчетов, а также возможное хищение профиля пользователя через взлом личного кабинета.