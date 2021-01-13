Украинский газ на 100 миллиардов рублей оказался в залоге в России

Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа , в том числе природный газ стоимостью почти 100 миллиардов рублей, оказались в залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.

По информации издания, активы Фирташа появились в залоге в качестве обеспечения по кредиту, который был предоставлен холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний украинского миллиардера Group DF.

Кроме того, в залоге находится природный газ, который принадлежал химическим предприятиям холдинга. Как отмечается, стоимость полезного ископаемого была оценена примерно в 98 миллиардов рублей.