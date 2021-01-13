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СМИ: украинский газ на 100 миллиардов рублей оказался в залоге в России 

ТК «Звезда» и ещё 9 2 часа назад
Украинский газ на 100 миллиардов рублей оказался в залоге в России
Фото: ТАСС
Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, в том числе природный газ стоимостью почти 100 миллиардов рублей, оказались в залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.
По информации издания, активы Фирташа появились в залоге в качестве обеспечения по кредиту, который был предоставлен холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний украинского миллиардера Group DF.
Кроме того, в залоге находится природный газ, который принадлежал химическим предприятиям холдинга. Как отмечается, стоимость полезного ископаемого была оценена примерно в 98 миллиардов рублей.
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