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Минфин возвращается к покупке валюты впервые с марта 2020 года 

Прайм и ещё 5 1 час назад
Минфин начнет покупать валюту впервые с марта 2020 года
Фото: ТАСС
Минфин РФ впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу — суммарно в период с 15 января по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день, сообщило министерство.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2021 года в размере +73,5 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило +32,7 млрд руб", — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем покупки иностранной валюты по бюджетному правилу составит 106,3 миллиарда рублей.

"Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд руб", — сообщает министерство.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Когда цена нефти ниже установленного правилом уровня (в 2021 году это 43,3 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. В текущем году, как и в прошлом, Минфин исходит из прогнозного уровня добычи нефти, который не учитывает сокращение в рамках сделки ОПЕК+, поэтому фактическая цена отсечения для пополнения ФНБ будет выше 43,3 доллара.
Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ. В предыдущий раз министерство "заказывало" у него покупку валюты по бюджетному правилу на период с 6 марта по 6 апреля 2020 года. Однако из-за обвала нефтяных котировок и резкого ослабления рубля последняя покупка состоялась 9 марта, а дальше эти операции было решено приостановить и даже начать упреждающие продажи валюты. Далее из-за низких цен нефти продажи валюты получались уже автоматически по бюджетному правилу, максимальными они были в период с 13 мая по 4 июня — по 11,4 миллиарда рублей в день.
А покупки валюты по бюджетному правилу были выше объявленных сейчас в последний раз в период с 7 февраля по 5 марта 2020 года — по 11,3 миллиарда рублей в день.
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Экономика , Минфин , Центральный банк России
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