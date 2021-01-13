Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты в 2020 году

Крупа и бобовые, подсолнечное масло и сахар-песок подорожали больше других продуктов питания за год. Об этом свидетельствуют данные Росстата

На днях служба опубликовала материал «Об индексе потребительских цен в декабре 2020 года». Согласно ему, в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2019-го индекс потребительских цен составил 104,9%. Индекс потребительских цен на продовольственные товары без плодоовощной продукции вырос на 5,44%, на плодоовощную продукцию — на 17,4%, а на непродовольственные товары — на 4,79%.

В частности, хлеб и хлебобулочные изделия в декабре 2020-го стоили на 7,32% больше, чем в декабре 2019-го, крупа и бобовые — на 20,12%, макаронные изделия — на 12,08%, мясо и птица — на 2,73%, рыба и пищевые морепродукты — на 5,18%, молоко и молочная продукция — на 3,55%, сливочное масло — на 4,15%, подсолнечное масло — на 25,91%, куриные яйца — на 15,14%, сахар-песок — на 64,54%, плодоовощная продукция — на 17,4%, алкогольные напитки — на 2,8%.