Задолженность украинцев за услуги ЖКХ достигла 66 миллиардов гривен 

Данные Государственной службы статистики Украины свидетельствуют о том, что задолженность населения за услуги ЖКХ продолжает расти. Об этом пишет «Лайф».

В ведомстве отметили, что за месяц задолженность выросла на 18,6%, до 66,1 млрд гривен.

При этом лучше всего за услуги ЖКХ платят жители Волынской (66,2%), Одесской (59,1%) и Закарпатской (59%) областей. А в Луганской, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях оплата не превышает 44–50% от суммы начислений.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сразу в нескольких украинских городах прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ, участники которых перекрыли федеральные трассы, в том числе М18 «Харьков-Симферополь», Н10 «Ивано-Франковск — Черновцы», а также дорогу международного значения «Киев — Харьков».

Митингующие призвали власти «остановить тарифный геноцид» и отметили, что им уже «нечего жрать». Основными поводами для возмущения стали увеличение тарифа на электроэнергию почти вдвое и повышение цен на газ для бытовых потребителей на 14%.