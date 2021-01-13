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Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Транзит газа из России через Украину упал до минимума за 30 лет
Фото: РИА Новости
Объем транзитного газа из России через Украину в 2020 году сократился на 38 процентов и составил 55,8 миллиарда кубометров, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С одной стороны, "Газпром" заплатил за мощности в размере 65 миллиардов кубометров, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы "качай или плати". С другой, это наименьший показатель за последние 30 лет", — написал Макогон в колонке для издания "Экономическая правда".

По его оценке, при проектной мощности газотранспортной системы в 146 миллиардов кубометров транзита это означает загрузку ГТС менее чем на треть.
Кроме того, из-за "Турецкого потока" Киев может потерять газ, который раньше предназначался для Венгрии, Сербии и Хорватии. Это лишит Украину еще 15 миллиардов кубометров транзита, добавил менеджер.
Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.
Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
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Экономика , Нафтогаз , Газпром
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