Аналитики предостерегли Россию от «черных лебедей» для экономики 

Вступление Джо Байдена в должность президента США может повлечь за собой снижение геополитических рисков для российского рынка, считают аналитики Bank of America.
Как передает РБК, аналитики банка считают, что новая администрация США может применить более конструктивный подход к двусторонним отношениям, что создает потенциал для роста цен на российские активы.
В обзоре банка «Лебединое озеро 2021 года» говорится о том, что отношения между США и Россией уже настолько плохи, что возможности для дальнейшего ухудшения без создания новых рисков для глобальной безопасности остается немного.
По мнению Bank of America, будущая американская администрация будет более предсказуемой в отношении внешней политики и станет больше уважать международные соглашения и многостороннее сотрудничество.
Аналитики прогнозируют, что «некая форма нормализации отношений» между США и РФ сможет стать «важным рыночным драйвером» в 2021 году.
При этом в банке указывают, что любое событие вроде отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, если участие России в нем будет доказано, станет для российской экономики «черным лебедем» и повлечет за собой системное ужесточение санкций.
В целом аналитики Bank of America ожидают восстановления темпов роста ВВП России до плюс 3,4% в 2021 году. Возвращение на докризисный уровень, по мнению банка, станет возможно только в 2022 году.