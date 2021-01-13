Аналитики предостерегли Россию от «черных лебедей» для экономики 

Как передает РБК, аналитики банка считают, что новая администрация США может применить более конструктивный подход к двусторонним отношениям, что создает потенциал для роста цен на российские активы.

В обзоре банка «Лебединое озеро 2021 года» говорится о том, что отношения между США и Россией уже настолько плохи, что возможности для дальнейшего ухудшения без создания новых рисков для глобальной безопасности остается немного.

По мнению Bank of America, будущая американская администрация будет более предсказуемой в отношении внешней политики и станет больше уважать международные соглашения и многостороннее сотрудничество.

Аналитики прогнозируют, что «некая форма нормализации отношений» между США и РФ сможет стать «важным рыночным драйвером» в 2021 году.

При этом в банке указывают, что любое событие вроде отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, если участие России в нем будет доказано, станет для российской экономики «черным лебедем» и повлечет за собой системное ужесточение санкций.

В целом аналитики Bank of America ожидают восстановления темпов роста ВВП России до плюс 3,4% в 2021 году. Возвращение на докризисный уровень, по мнению банка, станет возможно только в 2022 году.