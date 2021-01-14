Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

Более трети россиян сочли ситуацию в экономике плохой 

Lenta.ru 45 минут назад
Россияне оценили ситуацию в стране
Фото: РИА Новости
Более трети россиян (36 процентов) сочли текущую экономическую ситуацию в России плохой. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.
Около 15 процентов считают, что дела в экономике страны идут хорошо. Еще 45 процентов назвали положение дел в экономике нормальным. Кроме того, 47 процентов россиян заявили, что их жизнь вполне устраивает, еще 26 процентов оказались ею недовольны.
На вопрос о ситуации в стране почти половина опрошенных (47 процентов) сказали, что она в целом хорошая, почти столько же (48 процентов) заявили, что она скорее плохая.
Ранее россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году. Граждане в среднем хотят получать зарплату на уровне 158 тысяч рублей. Однако москвичи надеются в среднем зарабатывать 175 тысяч рублей, а жители Санкт-Петербурга — 164 тысячи рублей.
Около семи процентов россиян заявили, что согласны зарабатывать до 29 тысяч рублей, еще 18 процентов хотели бы получать от 30 до 40 тысяч рублей. Около 24 процентов согласны на зарплату от 50 до 69 тысяч рублей
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
Последние новости
Навального в декабре объявили в федеральный розыск Навального в декабре объявили в федеральный розыск Путин объявил массовую вакцинацию всех россиян Путин объявил массовую вакцинацию всех россиян Датская компания вышла из проекта «Северного потока-2» Датская компания вышла из проекта «Северного потока-2»
Комментарии 6
Экономика , Личный счет , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение