Россияне оценили ситуацию в стране

ВЦИОМ. Более трети россиян (36 процентов) сочли текущую экономическую ситуацию в России плохой. Об этом говорится в исследовании

Около 15 процентов считают, что дела в экономике страны идут хорошо. Еще 45 процентов назвали положение дел в экономике нормальным. Кроме того, 47 процентов россиян заявили, что их жизнь вполне устраивает, еще 26 процентов оказались ею недовольны.

На вопрос о ситуации в стране почти половина опрошенных (47 процентов) сказали, что она в целом хорошая, почти столько же (48 процентов) заявили, что она скорее плохая.

Ранее россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2021 году. Граждане в среднем хотят получать зарплату на уровне 158 тысяч рублей. Однако москвичи надеются в среднем зарабатывать 175 тысяч рублей, а жители Санкт-Петербурга — 164 тысячи рублей.

Около семи процентов россиян заявили, что согласны зарабатывать до 29 тысяч рублей, еще 18 процентов хотели бы получать от 30 до 40 тысяч рублей. Около 24 процентов согласны на зарплату от 50 до 69 тысяч рублей