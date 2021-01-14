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Росстат расширил число товаров и услуг для расчета инфляции 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Росстат увеличил число товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции: в обновленный список вошли подписки на онлайн— и видео-сервисы, каршеринг, значительно расширено количество наблюдаемых лекарств, сообщила пресс-служба ведомства.
Как отмечается в сообщении службы, в 2021 году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, это на 32 позиции больше, чем в прошлом году. В статистическом ведомстве указали, что это первое крупное обновление списка за последние годы.

"Значительно увеличилось количество лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены. Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен больше чем на сорок лекарств, то в 2021 году — уже на 53. Пять из них — Азитромицин, Цефтриаксон, Осельтамивир (Номидес), Апиксабан (Эликвис), витамин Д3 — используются при лечении больных коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении Росстата.

Ведомство будет отслеживать цены на санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы. Статистическая служба также будет вести мониторинг цен на ряд медицинских услуг, например, гастроскопию, диагностику на МРТ или КТ, услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал в 2021 году отслеживать цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые.
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В ежемесячный мониторинг цен также включены стоимость подписки на онлайн— и видео-сервисы, а также каршеринг — услуги аренды автомобилей.
Кроме того, для лучшей оценки динамики развития туристического бизнеса расширен список экскурсионных программ и туров, как по России, так и за ее пределами — в Турцию и ОАЭ. При этом стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне — от стоимости спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле.
Одновременно из списка ежемесячного наблюдения за ценами исключены некоторые товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Среди них шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры.
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Экономика , Видео , Росстат
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