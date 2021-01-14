Курс доллара: доллар должен стоить 24 рубля 

В The Economist пришли к выводу, что российский рубль снова оказался одной из самых недооцененных валют в мире: по мнению экспертов, курс доллара должен составлять 24 рубля, а не около 73 рублей.

На торгах Московской биржи вечером 13 января курс доллара достиг 73,56 рубля, подорожав на 1,5 копейки. Евро потерял 34 копейки и стоил 89,45 рубля.

The Economist в своем индексе Биг Мака сравнивает цены на бургер из McDonald's в разных странах мира. Индекс рассчитывают с 1986 года. Его авторы считает, что одинаковые продукты в разных странах должны иметь сопоставимые цены. После учета различий в уровне жизни, измеряемых ВВП на душу населения, рубль был признан практически самой недооцененной из 55 валют, отслеживаемых изданием.

В январе 2021 года Биг Мак в России стоил на 68 процентов меньше (135 рублей, 1,81 доллара), чем в США (5,66 доллара, 416,8 рубля) по рыночному обменному курсу. Чтобы стоимость бургеров была равна, доллар должен стоить 23,85 рубля. Таким образом, курс российской валюты занижен на 68 процентов.

Сильнее, по версии The Economist, занижен только курс ливанского фунта (на 68,7 процента).

Как писал «Рамблер», The Economist уже называл рубль самой недооцененной валютой в январе 2019 года. По данным того «индекса бигмака», доллар в России был в 3,38 раза дороже своей справедливой стоимости.