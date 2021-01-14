Экономист допустил рост ключевой ставки в 2022 году

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко заявил РИА Новости, что ЦБ РФ в феврале или марте 2021 года может еще раз снизить ключевую ставку — до 4% годовых, а повышать ее регулятор станет не раньше начала 2022 года, пишет «Прайм».

Он подчеркнул, что в случае продолжения роста экономики можно будет увидеть

дно цикла в феврале-марте на уровне 4% — таргета Банка России. Но при ухудшении положения и низкой инфляции будет ЦБ РФ сможет уйти вниз на 0,25-0,5 процентного пункта. Тищенко отметил, что сохранение регуляторных послаблений было бы более действенным.

Основной угрозой для экономики России в 2020 году стала пандемия коронавируса. Власти ожидали, что такие факторы, как закрытие границы, падение цен на нефть из-за низкого спроса и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут к снижению ВВП страны впервые с 2015 года. Банк России в связи с этим впервые применил стимулирующую денежно-кредитную политику, снизив летом ставку до исторического минимума в 4,25% годовых.