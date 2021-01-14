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Аксаков считает, что SWIFT не пойдет на отключение России из-за репутационных рисков 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Госдуме заявили о готовности России к отключению от SWIFT
Фото: ТАСС
Россия вряд ли будет отключена от SWIFT, так как это слишком большой репутационный риск для системы международных расчетов. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая в рамках дискуссии "Нужен ли России цифровой рубль?" на Гайдаровском форуме.

"Если говорить об отключении от SWIFT, я лично не верю, поскольку это международная организация, формально самостоятельная. Конечно, Америка, которая угрожает отключить от SWIFT, имеет большое влияние, и был такой прецедент после терактов 11 сентября, который сильно потряс авторитет SWIFT. И если будет отключение такого серьезного участника системы как Россия, то это сильно ударит по авторитету SWIFT, и я полагаю, что они вряд ли пойдут на это", — сказал он.

При этом Аксаков отметил, что такое отключение теоретически возможно.

"Но мы к этому определенным образом подготовились и, если говорить о внутреннем рынке, то есть и используется всеми игроками в РФ внутренняя система передачи финансовых сообщений (СПФС). Что же касается использования цифрового рубля — это тоже возможная перспектива, но нужно обеспечить технологическую совместимость систем, договоренность между странами", — заключил депутат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация избранного президента США Джо Байдена, как только он вступит в должность, рассмотрит несколько вариантов мер против России за ее предполагаемое участие в кибератаках. По мнению экспертов агентства, одной из самых жестких мер может стать отключение России от системы международных расчетов SWIFT.
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Комментарии 4
Экономика , Анатолий Аксаков , Джозеф Байден , Госдума , Reuters
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