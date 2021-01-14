В Госдуме заявили о готовности России к отключению от SWIFT

"Если говорить об отключении от SWIFT, я лично не верю, поскольку это международная организация, формально самостоятельная. Конечно, Америка, которая угрожает отключить от SWIFT, имеет большое влияние, и был такой прецедент после терактов 11 сентября, который сильно потряс авторитет SWIFT. И если будет отключение такого серьезного участника системы как Россия, то это сильно ударит по авторитету SWIFT, и я полагаю, что они вряд ли пойдут на это", — сказал он.
"Но мы к этому определенным образом подготовились и, если говорить о внутреннем рынке, то есть и используется всеми игроками в РФ внутренняя система передачи финансовых сообщений (СПФС). Что же касается использования цифрового рубля — это тоже возможная перспектива, но нужно обеспечить технологическую совместимость систем, договоренность между странами", — заключил депутат.