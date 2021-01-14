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Мишустин рассказал о социальном казначействе 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Мишустин объявил о создании социального казначейства
Фото: Reuters
Создаваемый правительством инструмент "социального казначейства" для адресной оперативной помощи нуждающимся поможет снизить уровень бедности, заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"И сейчас правительство создаёт инструмент, который называют социальным казначейством. Это общенациональная информационная платформа для помощи именно тем, кто в ней нуждается. Её наличие — необходимый инструмент для достижения ещё одной важнейшей национальной цели — снижения уровня бедности", — сказал он.

По его словам, такой механизм позволит действовать проактивно и направлять средства автоматически тем, кто получает соответствующее право.
"Так же оперативно, как это было сделано с президентскими новогодними выплатами семьям с детьми до восьми лет. Без заявлений и хождений по инстанциям", — добавил он.
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