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Ждать ли дефолта в 2021 году в России 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперт исключил вероятность дефолта в России в 2021 году
Фото: РИА Новости
Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко поделился мыслями о возможном дефолте в 2021 году в России. Экономист подчеркнул, что мир стал совершенно непредсказуем, сообщает агентство «Прайм».
Размышления Тищенко последовали на вопрос, что, по его мнению, точно не произойдёт в текущем году. Эксперт отметил, что предсказывать события в постоянно изменяющемся мире сегодня невозможно, однако в одном он уверен на 100%.

«Дефолта России не будет», — заявил Тищенко.

Дефолт 1998 года стал одним из самых сильных потрясений в истории современной России. Правительство РФ под грузом «наследия» СССР и падения цен на нефть не справилось с долговыми обязательствами. В результате был объявлен дефолт по внутреннему долгу. Как следствие, рухнул курс рубля, сбережения в банках обесценились, подскочила инфляция.
Ранее, как сообщал «Рамблер», российский экономист Михаил Хазин заявил, что избежать обвала финансовых рынков не удастся. По прогнозам эксперта, решающих событий стоит ждать уже в 2021 году. Эксперт отметил, что нынешняя мировая финансовая система может просто не выдержать проблем, которые на нее обрушились: сокращения числа инструментов, которые способны генерировать доход, и резкого роста рисков. При этом он подчеркнул, что «всегда будут компании, у которых все хорошо», в том числе и тесно связанные с властями.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Комментарии
Экономика , Михаил Хазин , Сергей Тищенко , Правительство РФ
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