Эксперт исключил вероятность дефолта в России в 2021 году

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко поделился мыслями о возможном дефолте в 2021 году в России. Экономист подчеркнул, что мир стал совершенно непредсказуем, сообщает агентство «Прайм».

Размышления Тищенко последовали на вопрос, что, по его мнению, точно не произойдёт в текущем году. Эксперт отметил, что предсказывать события в постоянно изменяющемся мире сегодня невозможно, однако в одном он уверен на 100%.

«Дефолта России не будет», — заявил Тищенко.

Дефолт 1998 года стал одним из самых сильных потрясений в истории современной России. Правительство РФ под грузом «наследия» СССР и падения цен на нефть не справилось с долговыми обязательствами. В результате был объявлен дефолт по внутреннему долгу. Как следствие, рухнул курс рубля, сбережения в банках обесценились, подскочила инфляция.