Судно «Фортуна» вышло из Висмара для укладки «Севпотока-2»

Судно-трубоукладчик «Фортуна» вышло из немецкого порта Висмар за день до начала укладки участка газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Об этом, как пишет РИА Новости, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic.

В конце декабря сообщалось, что судно-трубоукладчик «Фортуна» планирует начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года