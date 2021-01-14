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АКОРТ: «Перебоев с поставками сахара и масла нет» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
АКОРТ: «Перебоев с поставками сахара и масла нет»
Фото: ТАСС
Крупнейшие торговые сети не испытывают проблем с поставками сахара и масла, а также любых других социально-значимых товаров. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Запасы продукции, в крупнейших торговых сетях АКОРТ, как по сахару и растительному маслу, так и по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса», — заявили в ассоциации.

В пресс-релизе также подчеркивается, что торговые сети, а также поставщики продают товары по ценам, зафиксированным в соглашении с правительством.
«Благодаря совместным действиям ритейла и поставщиков, цены находятся на установленном уровне, а ряде случаев даже ниже установленного в соглашении. Если мы видим хотя бы предпосылки для нарушения условий соглашений, об этом сразу сообщается в контролирующие органы», — заверили в АКОРТ.
«Рамблер» писал, что ранее власти России были вынуждены вмешаться в ситуацию с ростом цен на продукты внутри страны и заключить соглашения с бизнесом о стабилизации стоимости масла и сахара, а также ввести квоты на экспорт зерновых культур.
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