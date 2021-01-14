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Новак заявил, что Россия не приветствует введение различных углеродных налогов 

ТАСС 1 час назад
Новак: Россия против введения углеродных налогов
Фото: ТАСС
Россия начала работу над созданием собственной методики учета выбросов загрязняющих веществ, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на энергетической сессии Гайдаровского форума.

"Нам нужно разработать свою классификацию и методику учета загрязняющих веществ. На сегодняшний день эта работа только начинается. Кроме того, она должна соответствовать европейским стандартам", — сказал вице-премьер.

Россия не приветствует введение различных углеродных налогов — Новак. Он также заявил, что в России необходимо реализовывать программы по энергосбережению в каждом секторе экономики. Колебания мировых цен на нефть не приведут к росту цен на бензин на АЗС России выше инфляции, отметил Новак. Спрос на нефть в 2021 г. будет восстанавливаться — Новак. Рост цен на газ в АТР привел к загрузке угольной генерации — Новак. Российские нефтекомпании в январе действуют строго в рамках сделки ОПЕК+. Уровень добычи нефти в России в 2021 г. будет выше уровня 2020 г. Россия по данным независимых источников исполнила сделку ОПЕК+ в декабре на 95-96%.
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Комментарии
Экономика , Александр Новак
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