Новак: Россия против введения углеродных налогов

Россия начала работу над созданием собственной методики учета выбросов загрязняющих веществ, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак , выступая на энергетической сессии Гайдаровского форума.

"Нам нужно разработать свою классификацию и методику учета загрязняющих веществ. На сегодняшний день эта работа только начинается. Кроме того, она должна соответствовать европейским стандартам", — сказал вице-премьер.

Россия не приветствует введение различных углеродных налогов — Новак. Он также заявил, что в России необходимо реализовывать программы по энергосбережению в каждом секторе экономики. Колебания мировых цен на нефть не приведут к росту цен на бензин на АЗС России выше инфляции, отметил Новак. Спрос на нефть в 2021 г. будет восстанавливаться — Новак. Рост цен на газ в АТР привел к загрузке угольной генерации — Новак. Российские нефтекомпании в январе действуют строго в рамках сделки ОПЕК+. Уровень добычи нефти в России в 2021 г. будет выше уровня 2020 г. Россия по данным независимых источников исполнила сделку ОПЕК+ в декабре на 95-96%.