Международные резервы России за неделю увеличились на $5 млрд

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Международные резервы РФ по состоянию на 1 января 2021 года увеличились на 0,8% (или на $5 млрд) по сравнению с показателем на 25 декабря 2020 года и составили $597,4 млрд, говорится в материалах ЦБ

На 8 января объем международных резервов РФ по сравнению с 1 января практически не изменился.

В регуляторе отметили, что увеличение произошло "в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, а также поступления валютных средств от кредитных организаций — резидентов по сделкам "валютный своп".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ , состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет 500 млрд долларов.