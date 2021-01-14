Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

Международные резервы РФ за неделю увеличились на $5 млрд 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Международные резервы России за неделю увеличились на $5 млрд
Фото: ТАСС
Международные резервы РФ по состоянию на 1 января 2021 года увеличились на 0,8% (или на $5 млрд) по сравнению с показателем на 25 декабря 2020 года и составили $597,4 млрд, говорится в материалах ЦБ.
На 8 января объем международных резервов РФ по сравнению с 1 января практически не изменился.
В регуляторе отметили, что увеличение произошло "в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, а также поступления валютных средств от кредитных организаций — резидентов по сделкам "валютный своп".
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет 500 млрд долларов.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
ТАСС: последние новости
Транзит российского газа через Украину в 2020 году стал самым низким за последние 30 лет Транзит российского газа через Украину в 2020 году стал самым низким за последние 30 лет Аксаков считает, что SWIFT не пойдет на отключение России из-за репутационных рисков Аксаков считает, что SWIFT не пойдет на отключение России из-за репутационных рисков Источник: кабмин рассматривает возможность введения пошлины на экспорт кукурузы и ячменя Источник: кабмин рассматривает возможность введения пошлины на экспорт кукурузы и ячменя
Экономика , Международный валютный фонд , Правительство РФ , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение