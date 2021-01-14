Глава «Газпром нефти» исключил рост цен на бензин в России

«Цены у нас стабильные, и в ближайшее время мы можем гарантировать, что ничего не произойдет, заводы загружены и перерабатывают тот объем нефти, который необходим для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. Я бы не переживал по поводу того роста цен, который мы видим сейчас на мировых рынках», — цитирует РИА «Новости» Дюкова.