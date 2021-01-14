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Глава «Газпром нефти» исключил рост розничных цен на бензин в России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Глава «Газпром нефти» исключил рост цен на бензин в России
Фото: ТАСС
Рост цен на нефть в начале года не приведет к подорожанию бензина в рознице в России, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков на Гайдаровском форуме.

«Цены у нас стабильные, и в ближайшее время мы можем гарантировать, что ничего не произойдет, заводы загружены и перерабатывают тот объем нефти, который необходим для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. Я бы не переживал по поводу того роста цен, который мы видим сейчас на мировых рынках», — цитирует РИА «Новости» Дюкова.

Бензин в России рекордно подорожал
Во вторник оптовые цены на российское топливо продолжили рост, хотя и не такими быстрыми темпами, как накануне.
Ранее СМИ сообщили, что оптовые цены на бензин в России могут резко вырасти в январе после роста цены на нефть в начале года почти на 10% — до 56 долларов за баррель.
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Экономика , Компании , Александр Дюков , Газпромнефть , РИА Новости
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